12 ноября, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 7 градусов

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами сильный дождь и температура воздуха до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 5 до плюс 7 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса. 

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