В соцсетях раскритиковали Байдена за использование подсказки после возложения венка

Радиоведущий Майкл Браун, в частности, написал что "главнокомандующий не способен быть главнокомандующим"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Пользователи соцсетей подвергли критике президента США Джо Байдена, который в субботу воспользовался подсказкой служащего почетного караула после возложения венка к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном.

После традиционного возложения венка по случаю отмечаемого в США 11 ноября Дня ветеранов Байден развернулся и сделал пару шагов по направлению к стоявшим у него за спиной первой леди Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис и ее мужу Дугласу Эмхоффу. Внезапно он остановился и вернулся к венку, обратившись к служащему почетного караула. Тот жестом указал Байдену, что он двигался в верном направлении, после чего глава государства вновь обернулся и с улыбкой проследовал к ожидавшим его первой леди и вице-президенту с мужем.

Пользователи соцсетей охарактеризовали поведение Байдена как "постыдное" и "жалкое". "Над этим нельзя смеяться. Мы должны признать, что главнокомандующий не способен быть главнокомандующим. Кто-нибудь, прекратите это безумие", - написал в социальной сети X (ранее Twitter) радиоведущий Майкл Браун. "Наши враги, наверное, трясутся от страха", - иронично отметил пользователь по имени Тайлер Зед. "Это просто унизительно", - написал пользователь Джейк Снайдер.

Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

День ветеранов приходится на 11 ноября - годовщину заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Праздник, который изначально назывался Днем перемирия, в 1926 году был включен в число общенациональных торжеств США. В 1954 году он был переименован в День ветеранов в память обо всех погибших военнослужащих американской армии.

В США насчитывается около 16,2 млн ветеранов, участвовавших в различных войнах и вооруженных конфликтах. Большинство из них составляют ветераны Вьетнамской войны.