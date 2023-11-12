В Израиле сообщили о работе над созданием плавучих госпиталей у побережья Газы

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус также отметил, что при координации с Египтом в анклав въехали 12 дополнительных машин скорой помощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израиль работает с международными партнерами над созданием полевых госпиталей в секторе Газа, а также плавучих госпиталей у побережья для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"Мы также работаем с нашими международными партнерами над тем, чтобы развернуть полевые госпитали в секторе Газа, а также плавучие госпитали у побережья для оказания медицинской помощи", - сказал он. "Это не израильские госпитали, но им также будет оказана поддержка", - добавил Конрикус.

Он также отметил, что при координации с Египтом в сектор Газа въехали 12 дополнительных машин скорой помощи. По его словам, они были пожертвованы Кувейтом.