12 ноября, 03:44
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о работе над созданием плавучих госпиталей у побережья Газы

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус также отметил, что при координации с Египтом в анклав въехали 12 дополнительных машин скорой помощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израиль работает с международными партнерами над созданием полевых госпиталей в секторе Газа, а также плавучих госпиталей у побережья для оказания медицинской помощи. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

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"Мы также работаем с нашими международными партнерами над тем, чтобы развернуть полевые госпитали в секторе Газа, а также плавучие госпитали у побережья для оказания медицинской помощи", - сказал он. "Это не израильские госпитали, но им также будет оказана поддержка", - добавил Конрикус.

Он также отметил, что при координации с Египтом в сектор Газа въехали 12 дополнительных машин скорой помощи. По его словам, они были пожертвованы Кувейтом. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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