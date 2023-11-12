Сан-Франциско встречает гостей форума АТЭС беспилотными такси и канатными трамваями

В связи с саммитом в городе усилили меры безопасности

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 12 ноября. /ТАСС/. Сочетанием футуристического и старинного встречает Сан-Франциско (штат Калифорния) гостей открывшегося в нем форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС): на улицах города новейшие беспилотные автомобили соседствуют с канатными трамваями, мало изменившимися внешне за последнее столетие и ставшими визитной карточкой города.

Как в центральной части города, так и на его окраинах по дорогам перевозят пассажиров управляемые компьютером автомобили. Их можно отличить по установленным на крыше лидару и камерам по бокам. Корреспондент ТАСС, в частности, наблюдал, как одна из таких машин высадила трех пассажиров, а потом объехала вышедшего на обочину пешехода. По словам жителей города, беспилотные автомобили их в целом уже мало удивляют, однако приезжие провожают такие такси взглядами.

Первые канатные трамваи появились в Сан-Франциско около 150 лет назад и до сих пор пользуются большой популярностью. Они считаются достопримечательностью города, хотя и заметно дороже многих других видов общественного транспорта. По случаю мероприятий по линии АТЭС некоторые трамвайные линии временно заменят автобусами.

Меры безопасности в городе

В связи с форумом в Сан-Франциско усилили меры безопасности. Отряды полицейских дежурят у Москоне-центра - крупнейшей выставочной площадки города, на территории которой пройдет основная часть мероприятий по линии АТЭС. Возведенный вокруг центра металлический забор высотой более двух метров при необходимости позволит фактически изолировать целый квартал.

Власти Сан-Франциско ожидают проведения массовых протестов во время мероприятий по линии АТЭС. На помощь местным правоохранительным органам направили сотрудников служб безопасности из других городов Калифорнии. К работе подключена также Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства. Специальные меры будут действовать до 18 ноября.

Серьезной проблемой для Сан-Франциско в последние годы стало большое число бездомных. Некоторые из них жили в палатках прямо на улицах, в том числе в центре. Власти пообещали в свете форума АТЭС принять меры и, в частности, предоставить бездомным дополнительные места в ночлежках.

Как убедился корреспондент ТАСС, достичь цели удалось не полностью: бездомных, как по одному, так и небольшими группами по-прежнему можно встретить в центре Сан-Франциско.

Неделя мероприятий АТЭС

Основная часть мероприятий по линии АТЭС в Сан-Франциско касается торговли, инвестиций, цепочек поставок и инноваций. Планируются встречи представителей финансовых, торговых и внешнеполитических ведомств, министров стран - участниц форума. Основной темой заседаний по линии АТЭС в этом году, как заявили власти США на правах председателя, является "построение жизнеспособного и отвечающего принципам устойчивого развития будущего для всех".

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

По данным местных властей, начавшийся форум станет самым крупным международным мероприятием в городе с 1945 года. Тогда состоялась Сан-Францисская конференция, на которой обсуждали цели и принципы работы Организации Объединенных Наций.