12 ноября, 06:55
Палестино-израильский конфликт

В Сиднее прошла многотысячная акция сторонников Палестины

Анна Аркаева/ ТАСС
© Анна Аркаева/ ТАСС

Участники, среди которых было немалое число как представителей мусульманской общины, так и потомков европейских переселенцев, собрались в главном парке мегаполиса, где перед ними выступили представители общественных организаций и объединений, заявившие о резком осуждении действий правительства Израиля

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Многотысячная акция в поддержку Палестины прошла в центральном парке Сиднея в воскресенье, сообщает корреспондент ТАСС.

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Митинг в поддержку народа Палестины проходит в Сиднее в шестой раз, однако впервые манифестацию поддержали свыше 100 мусульманских общественных организаций Австралии. Как сообщили ТАСС в оргкомитете, главная цель митинга сделать так, чтобы "голос тех, кто солидарен с народом Палестины и требует прекратить войну на территории этой страны, был услышан". "Мы выходим на улицы каждую неделю и каждую неделю нас все больше. Мы требуем прекращения огня, мы хотим, чтобы наступил мир для людей в секторе Газа и на Западном берегу [реки Иордан]", - указал представитель устроителей акции - организации United 4 Palestine.

Участники, среди которых было немалое число как представителей мусульманской общины, так и потомков европейских переселенцев, собрались в главном парке мегаполиса, где перед ними выступили представители общественных организаций и объединений, заявившие о резком осуждении действий правительства Израиля. "Ответ израильтян на действия ХАМАС - это просто позор для человечества. Нельзя наказывать народ за действия террористов, нельзя убивать женщин и детей, нельзя бомбить больницы и нельзя молчать, глядя на это", - сказал ТАСС один из участников митинга.

Собравшиеся в парке Гайд несли палестинские флаги и призывали немедленно прекратить военные действия, остановить геноцид палестинского народа и привлечь Израиль к ответственности. Они скандировали "Свободу Палестине!" и держали плакаты с требованиями "прекратить сотрудничество с Израилем - государством-убийцей" и остановить "поставку оружия и боеприпасов израильским военным". Также участники акции развернули большой палестинский флаг, на белом поле которого можно было написать слова поддержки палестинцам.

По данным United 4 Palestine, в акции приняли участие порядка 100 тыс. человек. В полиции штата Новый Южный Уэльс подтвердить эту информацию не смогли, однако подчеркнули, что "во время мероприятия не было зафиксировано никаких инцидентов, никто из его участников не был задержан". "Из-за того, что в центре города проходило масштабное мероприятие, мы вывели на улицы большое количество сотрудников", - указали в ведомстве, отметив, что безопасность манифестантов обеспечивали более 1,2 тыс. полицейских. 

Теги:
АвстралияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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