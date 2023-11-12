Подсветку фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве подготовили к зиме

Всего на объекте установлено около 1 тыс. осветительных элементов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Городские службы завершили работы по подготовке к зимнему периоду архитектурно-художественной подсветки фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве. Специалисты заменили вышедшие из строя осветительные элементы и закрыли их специальными конструкциями для защиты в период низких температур, сообщается на сайте мэра столицы.

"Завершились работы по консервации на зиму светильников архитектурно-художественной подсветки фонтанного комплекса на Манежной площади. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили вышедшие из строя осветительные приборы на новые, закрыли их специальными коробами. Это необходимо для того, чтобы защитить светильники в период низких температур", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что всего в фонтанном комплексе на Манежной площади установлено около 1 тыс. осветительных элементов, все устройства - светодиодные. Такие приборы работают дольше и потребляют меньше электроэнергии. В целях безопасности их панели покрыты каленым стеклом, а напряжение составляет всего 12 вольт.

Ранее городские службы провели работы по консервации фонтанного комплекса на Манежной площади. Из чаш слили воду, промыли все гранитные поверхности и скульптуры, демонтировали струеобразующие элементы.