12 ноября, 07:58
Палестино-израильский конфликт

В Тель-Авиве и Иерусалиме прошли митинги с требованием освобождения заложников из Газы

По данным газеты The Times of Israel, в них приняли участие десятки тысяч человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч людей собрались на митинги в Тель-Авиве и Иерусалиме с требованием скорейшего возвращения более 200 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

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Издание отмечает, что в результате атаки радикалов из сектора Газа на Израиль 7 октября по меньшей мере 244 человека были похищены, один из заложников был впоследствии освобожден израильскими военными, а четверо были выпущены радикалами. Газета указывает, что митинг в Тель-Авиве стал крупнейшим с тех пор, как после нападения на Израиль 7 октября прекратились регулярные акции протеста против реформы судебной системы, продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху. По информации The Times of Israel, в Тель-Авиве на митинге отметили день рождения Александра Труфанова, которого радикалы из Газы похитили и удерживают в секторе 36 дней. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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