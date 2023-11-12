Жители Хиросимы зажгли свечи во имя прекращения боевых действий в секторе Газа

По данным организаторов, порядка 500 человек приняли участие в этой церемонии

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Жители японского города Хиросима, пострадавшего от американской атомной бомбардировки 1945 года, провели в Парке мира мемориальную церемонию с призывом остановить боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным организаторов, порядка 500 человек приняли участие в церемонии с зажжением свечей. Некоторые участники открыто выступили с критикой действий Израиля. "Люди всего мира должны открыто отреагировать на разрушительные атаки Израиля и сказать: "Остановите резню", - приводит телеканал слова профессора Университета Хиросимы Танами Аоэ, принявшей участие в акции. На мемориальной церемонии также были участники с плакатами "Остановите геноцид в Газе".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.