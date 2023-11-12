12 ноября, 08:48
Палестино-израильский конфликт

Жители Хиросимы зажгли свечи во имя прекращения боевых действий в секторе Газа

По данным организаторов, порядка 500 человек приняли участие в этой церемонии

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Жители японского города Хиросима, пострадавшего от американской атомной бомбардировки 1945 года, провели в Парке мира мемориальную церемонию с призывом остановить боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал NHK.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

По данным организаторов, порядка 500 человек приняли участие в церемонии с зажжением свечей. Некоторые участники открыто выступили с критикой действий Израиля. "Люди всего мира должны открыто отреагировать на разрушительные атаки Израиля и сказать: "Остановите резню", - приводит телеканал слова профессора Университета Хиросимы Танами Аоэ, принявшей участие в акции. На мемориальной церемонии также были участники с плакатами "Остановите геноцид в Газе".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс. 

Теги:
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация