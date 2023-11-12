12 ноября, 09:37

СМИ: в некоторых районах Киева прекратили подачу электроснабжения

В Киевской городской военной администрации ранее предупредили, что в городе сильный дождь и шквалистый ветер, который может повалить деревья и порвать провода

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подача электричества в некоторых районах Киева прекращено. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные соцсети.

Комментариев властей или аварийных служб пока не поступало.

Ранее в Киевской городской военной администрации предупредили, что в городе сильный дождь и шквалистый ветер, который может повалить деревья и порвать провода. Жителей призвали "учитывать погодные условия" выходя на улицу.

Также в администрации сообщили, что из-за ливней в трех районах города возникли подтопления. Идут работы по их ликвидации. 

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Украина
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