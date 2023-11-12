Почти 10 тыс. человек оформили услуги опеки в офисах "Мои документы" в Москве

В центрах оказывают услуги опеки, связанные с выдачей разрешения на сделки с имуществом и распоряжением деньгами на счетах несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек воспользовались услугами органов опеки и попечительства, предоставляемых в столичных офисах "Мои документы" с апреля 2023 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Флагманские центры госуслуг "Мои документы", а также дополнительный офис центра госуслуг поселения Сосенского, предоставляют две самые востребованные услуги опеки, связанные с выдачей разрешения на сделки с имуществом и распоряжением деньгами на счетах несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан. Это сделано для совершенствования оказания социальных услуг в столице. Ранее прием по вопросу выдачи разрешения велся только два раза в неделю и только в отделе соцзащиты. Горожанам приходилось подстраивать свое расписание под такой график. Теперь эти услуги можно получить ежедневно. С апреля в офисах "Мои документы" горожане воспользовались ими более 9,5 тыс. раз", - привели в тексте слова заместителя директора по развитию государственных услуг офисов "Мои документы" Татьяны Порецковой.

По всем остальным вопросам опеки и попечительства жители Москвы могут обращаться в семейные центры. В них специалисты помогут мирно разрешить родительские споры по воспитанию детей, подать документы на получение заключения о возможности стать приемным родителем и получить несколько других услуг. К решению вопросов, с которыми обратились москвичи, оперативно подключатся психологи, медиаторы, юристы, специалисты по работе с семьей.