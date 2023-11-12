На ОГЭ по математике в 2024 году разрешили использовать калькулятор

В предыдущие годы такой возможности не было

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Школьники смогут пользоваться непрограммируемым калькулятором при выполнении основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году, в предыдущие годы такой возможности не было. Это следует из демоверсии экзамена, размещенной на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

"Участникам экзамена разрешается использовать: непрограммируемый калькулятор (для каждого участника) с возможностью вычисления тригонометрических функций; линейку, не содержащую справочной информации; выдаваемые вместе с КИМ (контрольно-измерительные материалы - прим. ТАСС) справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования", - следует из демоверсии.

Отмечается, что в ОГЭ по математике в 2022 и 2023 годах возможность использовать калькулятор при выполнении заданий не была предусмотрена.