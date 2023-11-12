В Минздраве РФ сообщили о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в мероприятиях по эвакуации принимает участие группа специалистов Федерального центра медицины катастроф

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Врачи Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России и федеральных медорганизаций министерства готовы оказывать необходимую медицинскую помощь россиянам, эвакуируемым из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В мероприятиях по эвакуации российских граждан из сектора Газа принимает участие группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства. Они работают на территории Египта. Это медицинские работники целого ряда специальностей, готовые оказывать необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, первые граждане РФ были эвакуированы из сектора Газа. Сотрудники МЧС, встречающие россиян, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее граждан направят в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов. С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы.