Более 60 россиян перешли через КПП "Рафах" и находятся на территории Египта

В МЧС РФ ранее сообщили о начале эвакуации граждан России из сектора Газа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 граждан России эвакуированы из сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта", - сказали в ведомстве.

МЧС России ранее сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы.