12 ноября, 10:39,
обновлено 12 ноября, 10:52
Палестино-израильский конфликт

Более 60 россиян перешли через КПП "Рафах" и находятся на территории Египта

КПП "Рафах". Photo by Abed Rahim Khatib/ picture alliance via Getty Images
КПП "Рафах"
© Photo by Abed Rahim Khatib/ picture alliance via Getty Images

В МЧС РФ ранее сообщили о начале эвакуации граждан России из сектора Газа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 60 граждан России эвакуированы из сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"Более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта", - сказали в ведомстве.

МЧС России ранее сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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