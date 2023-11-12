12 ноября, 11:34

В Абхазии умерла последняя участница Сталинградской битвы

Валентине Шульгиной был 101 год

СУХУМ, 12 ноября. /ТАСС/. Последняя жившая в Абхазии участница Сталинградской битвы Валентина Шульгина умерла в воскресенье в 101 год. Об этом сообщила ТАСС дочь ветерана.

Валентина Шульгина прошла боевой путь от Сталинграда до Берлина, расписалась на Рейхстаге. За проявленное мужество в боях за Сталинград Шульгина была награждена медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", за участие в Курской битве - орденом Красной Звезды.

После взятия Берлина Шульгина была направлена на войну с Японией. На подводных лодках у берегов Японии она прослужила до 1956 года. В том же году с мужем она переехала в Абхазию, где и прожила всю оставшуюся жизнь.

Ранее сообщалось, что 23 октября Валентине Шульгиной передали телеграмму от президента России Владимира Путина в честь 80-летия со дня Курской битвы. 

Теги:
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