12 ноября, 11:50
Международная выставка-форум "Россия"

Глава Якутии предложил создать на ВДНХ международный геокультурный центр

По мнению Айсена Николаева, центр поможет и дальше укреплять роль России в международном, культурном и гуманитарном сотрудничестве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Создание на ВДНХ международного геокультурного центра может стать логическим завершением Международной выставки-форума "Россия". Такое мнение выразил глава Якутии Айсен Николаев.

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"Выставка-форум "Россия" сплотила нас всех. Мы призываем сделать такую выставку, где все регионы могут показать себя, постоянной. Она ярко демонстрирует наше многообразие и единство. Логическим результатом этого форума могло бы стать создание на ВДНХ международного геокультурного центра", - сказал он в ходе Дня Якутии на международной выставке-форуме "Россия".

Он также выразил уверенность в том, что это предложение найдет поддержку многих регионов России. Такой центр, по его словам, поможет и дальше укреплять роль России в международном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

"Мы, к сожалению, не понимаем до конца масштабы нашей страны, что и в каких регионах делается. Такая выставка показывает все наши достижения", - сказал Николаев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)МоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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