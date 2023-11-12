12 ноября, 11:59

Таможня РФ сообщила об ограничениях со стороны Финляндии на въезд на велосипедах

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

В российское Северо-Западное таможенное управление не поступало официальных документов о соответствующем запрете Хельсинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну с территории России на велосипедах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления.

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"Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах. Подробностями, к сожалению, не располагаем, так как официальной бумаги от властей Финляндии о соответствующем запрете в управление не поступало", - сказала представитель пресс-службы.

На одном из пропускных пунктов на границе с Финляндией в Ленинградской области подтвердили ТАСС, что за выходные зарубежные пограничники не пропустили через границу несколько человек на велосипедах. "Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством, - нет. По какому принципу идет отбор, непонятно", - рассказал собеседник агентства.

В пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили ТАСС, что также не располагают точными сведениями о новом запрете. "Такой информацией владеем, но каких-то комментариев не можем дать. Скажем так, со стороны Финляндии в одностороннем порядке пытаются это насадить, но действительно ли, каким образом и в отношении кого именно запрет будет применяться, на данный момент ясности нет", - рассказали в справочной службе управления.

Ранее очевидцы в социальных сетях начали сообщать о том, что финляндские пограничники на автомобильных пунктах пропуска "Иматра", "Нуйамаа" и "Ваалимаа" на границе с Ленинградской областью не пропускают людей, которые пытаются пересечь ее на велосипеде - при этом сотрудники зарубежной погранслужбы информируют россиян о том, что запрет введен с 9 ноября, на самой границе размещены соответствующие дорожные знаки. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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