В Казани татарстанские студенческие отряды признали лучшими в России

Знамя лучшего регионального отделения по организации комиссарской деятельности вручили Алтайскому и Крымскому региональным отделениям

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Татарстанское региональное отделение студенческих отрядов было признано лучшим в стране на всероссийском слете движения, которое прошло в Казани, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

"В 2015 году президент Российской Федерации Владимир Путин учредил государственный праздник - День студенческих отрядов. Это признание на федеральном уровне миссии движения в молодежной политике, системе профессиональной, творческой самореализации молодого поколения нашей страны. Студенты, которые участвуют в трудовых отрядах, получают бесценный опыт. Конечно же, вы делаете много пользы, как для страны, ваших вузов, так и для себя", - процитировали в пресс-службе обращение к участникам слета главы ведомства Рината Садыкова.

Знамя лучшего регионального отделения по организации комиссарской деятельности вручили Алтайскому и Крымскому региональным отделениям.

Всероссийский слет студенческих отрядов по случаю окончания 64-го трудового семестра проходил в Казани 8-12 ноября. Его участниками стали более 2,6 тыс. студотрядовцев из всех регионов России.

Ранее президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам всероссийского слета студенческих отрядов отметил, что участники слета достойно продолжают славные дела своих предшественников, бережно хранят замечательные традиции товарищества и взаимопомощи, вносят деятельный вклад в реализацию масштабных, востребованных временем проектов в промышленности и сельском хозяйстве, строительном, транспортном и топливно-энергетическом комплексах, в учреждениях социальной сферы.