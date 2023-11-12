Число эвакуированных россиян выросло до 70

Они пересекли КПП "Рафах", сообщили в МЧС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. 70 россиян эвакуированы из сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 60 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта.

МЧС России ранее сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы.