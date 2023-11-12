12 ноября, 12:55

Патриарх призвал принять федеральный закон о запрете склонения женщины к аборту

Глава РПЦ отметил, что населения в России "совершенно недостаточно"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу нескольких субъектов РФ запретить склонение женщин к совершению абортов и призвал распространить принятые региональные законы "на федеральный уровень". Об этом он сказал на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

"К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне", - сказал патриарх.

По его словам, иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, врачи склоняют женщину сделать аборт, однако это, как отметил патриарх, является преступлением. Предстоятель РПЦ считает, что принятие подобных законов особенно актуально для страны в условиях нынешнего демографического кризиса.

"В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <…> Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают - и политики, и социологи", - сказал патриарх.

В августе Мордовия стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. В октябре аналогичный законопроект внес в областную думу губернатор Тамбовской области Максим Егоров. 2 ноября депутаты Законодательного собрания Тверской области также приняли региональный закон о запрете склонения к аборту, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что последовательная работа позволила сократить число абортов в России на 2,3% в 2022 году. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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