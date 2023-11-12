12 ноября, 13:00
Палестино-израильский конфликт

Некоторые покидающие сектор Газа россияне добирались до КПП на тележках с ослами

Эвакуированная гражданка России Татьяна поблагодарила за помощь в эвакуации и попросила помочь остальным людям, которые остались в Газе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Некоторые граждане России добирались до КПП "Рафах", где проходит переход на территорию Египта, на тележках с ослами, бензина в секторе Газа нет. Об этом сообщила эвакуированная россиянка Татьяна.

"Очень сложная ситуация, не поверите - некоторые добирались просто на тележках с осликами, нет бензина. Я приехала на машине [в сектор Газа], у меня закончился бензин, я не могла вернуться назад", - сказала женщина. При этом она поблагодарила за помощь в эвакуации и попросила помочь остальным людям, которые остались в секторе Газа. "Помогите всем остальным, пожалуйста, очень сложно", - сказала она.

МЧС РФ ранее сообщило, что 70 россиян перешли через КПП "Рафах" и находятся на территории Египта. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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