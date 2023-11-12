В МЧС заявили о наличии у врачей всего необходимого для помощи эвакуированным из Газы

Врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" ведомства Виктор Белинский сообщил, что все моменты, связанные с эвакуацией, прорабатываются с точки зрения медицинского обеспечения

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Врачи имеют все необходимое для оказания помощи людям, которые покидают сектор Газа. Об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России Виктор Белинский.

"Здесь нахожусь с группой для оказания помощи, а также динамического наблюдения всех, кто выходит для дальнейшей эвакуации. Все, что необходимо, - все имеем, оказываем помощь, наблюдаем. Также все моменты, связанные с эвакуацией, прорабатываем с точки зрения медицинского обеспечения", - сказал он на видео, предоставленном ТАСС пресс-службой МЧС России.

МЧС России ранее сообщило, что 70 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" и находятся на территории Египта. Сотрудники ведомства встречают их, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой. Далее россияне будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. Там им помогут в восстановлении документов.

С 5 ноября в Каире в готовности находятся два самолета Ил-76 МЧС РФ для эвакуации россиян из Газы.