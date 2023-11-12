12 ноября, 13:28

Союз казаков - воинов России и зарубежья переизбрал своего верховного атамана

Им вновь стал Николай Дьяконов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Союз казаков - воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) провел выборы верховного атамана организации, казаки единогласно переизбрали Николая Дьяконова, заместителя командира добровольческого штурмового корпуса, депутата Народного совета ЛНР. Выборы прошли на седьмом Большом отчетно-выборном круге СКВРиЗ, сообщает корреспондент ТАСС.

Выборы верховного атамана СКВРиЗ проходят раз в пять лет на специальных выборных кругах. В голосовании принимают участие выборные казаки, делегированные от региональных отделений организации. Дьяконов впервые был избран верховным атаманом на Большом круге СКВРиЗ в 2018 году.

"Выборными казаками делегатов большинством голосов верховным атаманом единогласно избран Дьяконов Николай Леонидович", - объявили в президиуме Большого круга СКВРиЗ.

После объявления результатов выборов верховный атаман принял присягу, пообещав "беречь казачью честь и казаков".

Кандидатуру Дьяконова предложил и Высший совет СКВРиЗ. По словам председателя совета союза Виктора Водолацкого, Дьяконов в первые дни спецоперации создавал подразделения казачьих войск и начал и формирование отряда "Дон". "На всей линии СВО все его видят в отрядах, <…> он оказывает практическую помощь, поддержку, защищает каждого казака", - подчеркнул Водолацкий.

СКВРиЗ - крупнейшая общественная организация казачества, в которую входят казаки из 83 регионов России и 43 зарубежных стран. 

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