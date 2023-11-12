12 ноября, 14:16

В Псковской области разрешили запускать салюты на Новый год

Губернатор Михаил Ведерников также добавил, что ограничения по использованию пиротехнических изделий сохранятся на остальные новогодние выходные дни

ПСКОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили жителям и гостям региона в новогоднюю ночь и первый день 2024 года запускать салюты и фейерверки, отменив на этот период введенный летом запрет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"В новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты. С 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населенных пунктов Псковской области будет разрешено использовать пиротехнические изделия. Соответствующий указ уже подписал", - сообщил губернатор.

Он также добавил, что жители и гости Псковской области должны внимательно отнестись к ограничениям по запуску салютов, которые сохранятся на остальные новогодние выходные дни. "Новый год - яркий и добрый праздник, который все ждут с нетерпением. А фейерверки - неотъемлемая, волшебная часть торжества, которую хочется сохранить, прежде всего для детей", - добавил Ведерников.

В конце июня 2023 года власти Псковской области приняли решение о запрете использования фейерверков на территории региона. Такое решение было принято региональным оперативным штабом для повышения безопасности и антитеррористической защищенности области. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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