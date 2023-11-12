На выставке "Россия" прошла свадьба по якутским традициям

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил молодоженов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Режиссер якутского телеканала Владислав Федоров и актриса театра и кино Жанна Ксенофонтова провели церемонию бракосочетания в День Якутии на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

"В России стало еще одной семьей больше. <…> Мы рады что с каждым годом нас, якутян, становится больше. В этом году нас стало миллион", - сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, поздравляя молодоженов.

Перед началом церемонии гостям свадьбы и выставки показали обряд одевания невесты суктэр кыыс тангаЬа, основанный на якутских традициях XIX века. В традиционной якутской свадебной одежде отражена народная эстетика. Наряд невесты состоит из множества сакральных элементов, которыми украшают невесту в строгой последовательности. Обряд сопровождался пением музыкантов ансамбля "Кыл саха" и игрой на национальных якутских инструментах.

В Якутии ежегодно заключается порядка 6 тыс. браков. Кроме того, каждый год в республике рождается около 12 тыс. детей. Также ежегодно празднуется более 200 юбилейных свадеб.

"Здесь [на выставке-форуме "Россия"] все субъекты России демонстрируют свою культуру, свое наследие - это историческое событие. Быть причастными к этому - великая честь для нас. Хотелось бы, чтобы такие выставки проходили каждый год. <…> Показать традиционную свадьбу было очень важно для нас, мы свято чтим и бережем наши традиции и в силу своих возможностей пытаемся их популяризировать для молодого поколения", - рассказала журналистам невеста.

Заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина в свою очередь выразила надежду на то, что на выставке будут проходить не только свадьбы, заявки на проведение которых поступили более чем от 40 пар, но и знакомства, чтобы "к концу выставки получилось провести церемонию бракосочетания познакомившихся здесь людей".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.