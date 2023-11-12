В Пскове разрешили многодетным семьям применять сертификаты на погашение жилищных кредитов

Губернатор Михаил Ведерников отметил готовность в случае необходимости вносить изменения в региональные указы и постановления

ПСКОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели новую меру поддержки для многодетных семей, разрешив им использовать денежный сертификат в размере 2,2 млн рублей на погашение жилищных кредитов. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться победители регионального конкурса "Многодетная семья года", сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"По предложениям многодетных семей расширили направления использования денежного сертификата. Если до этого победители могли использовать сертификат в 2,2 млн рублей только на приобретение жилого помещения, то теперь сертификат можно будет направить также на погашение обязательств по жилищным кредитам и улучшение жилищных условий", - написал Ведерников.

Он уточнил, что внесены соответствующие изменения в постановление правительства области "О порядке предоставления единовременной выплаты на приобретение жилого помещения многодетным семьям - победителям регионального конкурса "Многодетная семья года".

"Семьи - победители этого года тоже смогут воспользоваться новыми возможностями. Наша главная задача - чтобы все региональные меры поддержки были эффективны и востребованы. Поэтому мы всегда готовы услышать мнения жителей и в случае необходимости внести изменения в региональные указы и постановления", - добавил Ведерников.