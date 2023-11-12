12 ноября, 15:13
Военная операция на Украине

В Орловской области около 1 тыс. человек вошли в добровольную народную дружину

Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что в нее принимаются все желающие после проверочных мероприятий

ТАСС, 12 ноября. Около 1 тыс. человек вошли в состав добровольной народной дружины "Бригада Катукова", созданной в Орловской области для охраны общественного порядка и помощи правоохранительным органам, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

"Мы регион не первой очереди границы [с Украиной], нет возможности сформировать территориальную оборону. У нас народная дружина, в которую мы принимаем всех желающих после определенных проверочных мероприятий. Большое количество и женщин, и мужчин, уже 1 тыс. человек являются участниками "Бригады Катукова", 20 заявлений буквально за последние дни пришли на рассмотрение", - сказал собеседник агентства.

Участники "Бригады Катукова" занимаются охраной общественного порядка, массовых мероприятий, которые проходят в Орловской области. Решение о создании добровольной народной дружины приняли в июле 2023 года. С соответствующей инициативой к главе региона обратились ветераны боевых действий. Добровольцев, которые помогают правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка, обучают основам боевой подготовки, обращению с оружием, управлению беспилотниками, оказанию первой медицинской помощи. Для занятий дружинников в Орловской области за внебюджетные средства обустроили полигон, обучение проводят опытные инструкторы, прошедшие подготовку, а также ветераны специальной военной операции. 

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
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