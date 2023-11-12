В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

Директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова отметила тенденцию к улучшению в состоянии народного артиста СССР

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице, в состоянии намечается тенденция к улучшению. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра, которым руководит Соломин, Тамара Михайлова.

"Состояние стабильно тяжелое со значительной тенденцией к улучшению", - отметила директор.

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.