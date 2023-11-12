В Воронеже устранили аварию, которая оставила без воды Центральный район города

В компании "Росводоканал Воронеж" сообщили, что водоснабжение в домах будет восстанавливаться постепенно

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Аварийные бригады устранили аварию на водоводе, которая оставила без воды Центральный район, где проживают около 80 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба компании "Росводоканал Воронеж".

"Специалисты закончили работы по замене поврежденного водовода. Теперь им предстоит открыть задвижки, чтобы восстановить подачу ресурса. Холодное водоснабжение в домах Центрального и части Коминтерновского районов будет восстанавливаться постепенно", - говорится в сообщении. В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тыс. человек, это самый маленький район города с общим населением более 1 млн жителей.

Ранее компания "Росводоканал Воронеж" сообщила, что в ночь на воскресенье в камере водовода диаметром 700 мм была обнаружена утечка холодной воды, для устранения которой потребовалось остановить водоснабжение в Центральном, а позже и в части Коминтерновского районов города.