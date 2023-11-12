На Чукотке прооперировали пилота, пострадавшего при жесткой посадке самолета Ан-2

Губернатор округа Владислав Кузнецов отметил, что ему предстоит длительный период реабилитации и восстановления

ТАСС, 12 ноября. Одного из пилотов, пострадавшего в авиапроисшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке, успешно прооперировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

"Пострадавший в авиапроисшествии капитан успешно прооперирован. Медицинские специалисты сообщают, что состояние пациента стабильное, его жизни ничто не угрожает. Предстоит длительный период реабилитации и восстановления", - написал Кузнецов.

Второй пилот также находится под наблюдением врачей окружной больницы. Его состояние опасений не вызывает. Третий пострадавший - пассажир - получил ушибы мягких тканей и от эвакуации отказался.

10 ноября самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" вылетел по маршруту Певек - АС "Полярный" - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они получили ранения различной степени тяжести. 11 ноября санитарный рейс доставил пилотов в Анадырь.