12 ноября, 16:50

В Рязанской области планируют усилить меры безопасности после подрыва железной дороги

Глава региона Павел Малков поручил проанализировать опыт других регионов, в том числе Белгородской и Курской областей

ТАСС, 12 ноября. Меры безопасности усилят в Рязанской области, где в 11 ноября 19 грузовых вагонов сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна. Губернатор региона Павел Малков поручил проанализировать опыт других субъектов РФ, в том числе приграничных Курской и Белгородской областей.

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"Провел внеочередное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Обсудили дополнительные меры по повышению защищенности потенциально опасных объектов в регионе с учетом вчерашнего ЧП на железнодорожном перегоне. Ведется большая работа по усилению мер безопасности", - написал Малков в Telegram-канале.

Глава региона поручил проанализировать опыт других регионов, в том числе Белгородской и Курской областей. Как отметил Малков, власти оперативно принимают и исполняют решения для обеспечения безопасности в Рязанской области.

В субботу произошел подрыв самодельного взрывного устройства на двухпутном электрифицированном участке в Рязанской области. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до Юльевки Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов, размер причиненного ущерба устанавливается. По предварительным данным, пострадали два человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 

Теги:
РоссияРязанская областьМалков, Павел Викторович
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