12 ноября, 17:03
Военная операция на Украине

Донбасский епископ заявил о нехватке персонала в больницах Донецка

По словам архиепископа Новоазовского Варсонофия, больше всего необходима помощь в уходе за ранеными

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В условиях регулярных обстрелов ВСУ Донецк остро нуждается в помощи медицинских работников и волонтеров по уходу за тяжелоранеными в больницах. Городу также нужны дополнительные рабочие руки для восстановления разрушенных жилых домов и помощи жителям. Об этом заявил на XI Общецерковном съезде по социальному служению викарий Донецкой епархии архиепископ Новоазовский Варсонофий.

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"Что касается социального служения, допустим, в больницах. Вот больница [имени] Калинина в Донецке, я там 23 года служу, она подвергается жесточайшим обстрелам, и сейчас в связи с обострением ситуации очень много раненых, и те, которые приезжают [помогать], - и они не справляются. Не хватает рук, а это жизни людей. Поэтому большая просьба: нужны руки по уходу за больными, за тяжелоранеными", - сказал архиепископ, обращаясь к собравшимся на съезде церковным социальным работникам и волонтерам.

Также, по его словам, в городе не хватает рабочих рук для восстановления домов, частично разрушенных в результате обстрелов. "Это все решается, но время, фактор времени - зимнее время, когда месяц человек ждет, когда к нему придут, хотя бы фанерой закроют эти отверстия. А [приближается] зима", - констатировал иерарх.

Архиепископ Варсонофий отметил, что в условиях, когда мужское население Донбасса находится на фронте, в коммунальных службах работает "много помощников". Это люди, которые приехали из различных регионов по государственной программе помогать восстанавливать Донецк, Мариуполь и другие населенные пункты, пояснил представитель церкви. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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