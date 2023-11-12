12 ноября, 17:05

Финляндия указала на рост числа людей из третьих стран без виз на границе с РФ

В Пограничной службе страны отметили, что в последние дни люди без виз чаще, чем обычно, пытались пересечь границу на велосипеде

СТОКГОЛЬМ, 12 ноября. /ТАСС/. Все больше людей без виз приезжает на пограничные переходы Финляндии через территорию России. Как сообщается в релизе Пограничной службы страны, финские власти готовы к такому развитию событий.

Кроме того, возросло число желающих въехать в страну на велосипедах, однако финская Пограничная служба с 9 ноября не разрешает пересекать границу на этом транспортном средстве, сообщает телеканал Yle. По словам заместителя главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, ситуация на границе в целом спокойная, но в последние дни люди без виз чаще, чем обычно, пытались пересечь границу на велосипеде. "За последнюю неделю прибыло около 30 человек [на велосипедах]. Это явно растущее явление", - отметил он. Луккари объяснил запрет на пересечение границы на велосипедах тем, что теперь "мониторинг сосредоточен только на автомобильном движении", которое "можно контролировать более эффективно".

По данным погранслужбы, с августа число людей на границе без надлежащих документов составило около 91 человек. Добравшись до переходов, они подали прошение о предоставлении убежища в Финляндии. В основном это граждане третьих стран, пытавшиеся попасть в Суоми через Россию, поясняет Yle.

Ранее в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления сообщили ТАСС, что Пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну на велосипедах с территории России. 

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