12 ноября, 18:01
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Михалков обсудит с участниками культурного форума выбор нравственно-этических ориентиров

Встреча пройдет 16 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков 16 ноября проведет встречу с участниками Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. Об этом сообщает дирекция форума.

"16 ноября в рамках деловой программы Форума объединенных культур состоится встреча с прославленным российским режиссером Никитой Михалковым и специальный показ фрагментов его авторской программы "Бесогон ТВ", - отметили в дирекции. - Темой разговора станут различные аспекты фундаментального для любого общества выбора нравственно-этических ориентиров".

Михалков, в частности, планирует обсудить, "что было основой формирования личности на протяжении разных исторических периодов, как менялось со временем значение и качество так называемых лидеров общественного мнения". Также режиссер расскажет, "в чем заключается реальная опасность отказа от традиционных ценностей, культурного наследия и религиозных символов для любого общества".

Встреча с Михалковым войдет в программу тематической сессии "Театр", куратором которой выступает министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияМихалков, Никита СергеевичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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