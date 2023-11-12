12 ноября, 17:26

УПЦ оспорит решение апелляционного суда о ее переименовании

В ноябре суд отклонил апелляцию церкви, просившей отменить решение о ее переименовании, которое открывает дорогу к запрету Украинской православной церкви

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) оспорит решение апелляционного суда по делу о ее переименовании, которое может привести к ее запрету. Об этом сообщил юридический отдел УПЦ.

"Учитывая многочисленные публикации в сети и СМИ по поводу последствий принятия решения по делу о переименовании Украинской православной церкви, юридический отдел УПЦ опубликовал комментарий, в котором сообщил о реальных обстоятельствах дела и привел разъяснения", - говорится в заявлении в Telegram-канале УПЦ. "В юридическом отделе заявили, что, учитывая неправосудность решений и общественную значимость рассмотрения административного дела, будут подготовлены и поданы необходимые кассационные жалобы по отмене решений судов первой и апелляционной инстанции", - отмечается в сообщении.

"В юридическом отделе подчеркивают, что ни один приказ Министерства культуры Украины не устанавливал и не мог установить обязанности религиозных организаций Украинской православной церкви совершить действия, направленные на перерегистрацию их уставов, изменение названия и т. д.", - заявляет юридический отдел УПЦ. Судебные решения не свидетельствуют о прекращении деятельности религиозных общин Украинской православной церкви или обязанности их перерегистрации, говорится в разъяснении юристов канонической церкви.

Суд на Украине в ноябре отклонил апелляцию УПЦ, просившей отменить решение о ее переименовании, которое открывает дорогу к запрету УПЦ.

20 декабря 2018 года Верховная рада приняла поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно им, религиозные организации, центр которых находится в России, обязаны сообщать об этом в своем полном официальном названии. Фактически закон обязал изменить название УПЦ на "Российскую православную церковь на Украине". 15 мая 2023 года Киевский окружной административный суд (КОАС) отменил постановление, вынесенное в апреле 2019 года Окружным административным судом Киева, о приостановке действий властей по переименованию Украинской православной церкви. КОАС также постановил, что УПЦ не разорвала связь с Русской православной церковью (РПЦ) и является ее частью, что может стать основанием для запрета канонической церкви.

Правительство Украины в январе этого года внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского и направленный на запрет канонической УПЦ в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. После этого эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров опубликовали заключение, согласно которому УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении РПЦ. 19 октября Верховная рада поддержала этот законопроект в первом чтении. 

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