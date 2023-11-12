12 ноября, 17:46,
обновлено 12 ноября, 17:50
Палестино-израильский конфликт

Колонна с первыми 70 россиянами из сектора Газа выдвинулась в Каир

EPA-EFE/ NEIL HALL
© EPA-EFE/ NEIL HALL

В МЧС сообщили, что там развернут оперативный штаб

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась на автобусах в Каир, где развернут оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В настоящее время все граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана всесторонняя помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи ведомства. "Специалисты МЧС России обеспечивают эвакуированных водой и питанием", - уточнили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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