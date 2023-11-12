12 ноября, 20:56

Дагестан на форуме "Содружество моды" представил женские варианты бурок

Регион также продемонстрировал платья

МАХАЧКАЛА, 12 ноября./ТАСС/. Дагестан продемонстрировал женские варианты бурок в рамках Санкт-Петербургского международного форума легкой промышленности "Содружество моды". Всего регион представил 10 брендов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и торговли региона.

"Дагестан стал активным участником прошедшего в Санкт-Петербурге Международного форума легкой промышленности "Содружество моды". Регион продемонстрировал платья и женские варианты бурок. Всего Дагестан представил 10 брендов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главная особенность показов - это ручная работа и современная подача национальных узоров с многовековой историей.

"Минпромторг Дагестана совместно с Ассоциаций легкой промышленности сформировали делегацию, которая представила потенциал и достижения региона. Так, в числе показанных изделий от брендов Дагестана были компании Shukr Buynaksk, Iss. Atelier, S. Nur Yan, Salinz, Asiyat Ramszanovna, Ilya, Umfali, Baruk, Karine Ramazanova, Zarya Atlukha", - добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан
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