12 ноября, 21:18

В Тунисе прошли первые занятия Центра открытого образования и обучения русскому языку

Руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе Юрий Зайцев отметил, что Тунис на сегодняшний день является единственной страной в Северной Африке, где русский язык имеет официальный статус языка дополнительного образования в системе среднего образования

РАБАТ, 13 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Тунисе прошли первые занятия Центра открытого образования и обучения русскому языку, созданного весной текущего года. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев.

"В мае 2023 года в Тунисе в рамках гранта Министерства просвещения РФ Мордовским государственным педагогическим университетом им. М. Е. Евсевьева при содействии Русского дома был открыт Центр открытого образования и обучения русскому языку. С 29 октября по 11 ноября североафриканскую страну посетила группа преподавателей русского языка из столицы Мордовии Саранска для проведения очных занятий и мастер-классов со своими тунисскими коллегами из лицеев и высших учебных заведений и студентами, изучающими русский язык", - рассказал он.

"В течение первой недели работа велась с преподавателями русского языка государственных лицеев Тунисской Республики. На второй неделе занятия продолжились в высших учебных заведениях, в которых ведется преподавание русского языка, в Высшем институте языков Туниса и Высшем институте туризма Сиди Дриф, входящих в систему Университета Карфаген. Всего обучение прошли свыше 100 человек - преподавателей и студентов", - отметил собеседник агентства.

По его словам, Тунис на сегодняшний день является единственной страной в Северной Африке, где русский язык имеет официальный статус языка дополнительного образования в системе среднего образования.

"Мы видим, что популярность и востребованность русского языка в Тунисе ежегодно растет. Этому способствует и уникальный статус языка, который можно начать изучать еще в общеобразовательном учреждении, и ежегодно увеличивающееся количество квот на бесплатное обучение в российских вузах по программе правительства РФ, и туристическая привлекательность североафриканской страны для путешественников из России, и искренняя любовь тунисцев к нашей стране", - подытожил Зайцев. 

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