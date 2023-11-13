На Камчатке из-за извержения вулкана изменилось русло реки

Гидрологи оценивают ситуацию как негативную, поскольку существует риск подтопления участка трассы между поселками Козыревск и Ключи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Русло реки Студеной на Камчатке изменилось из-за извержения вулкана Ключевская сопка, теперь она может подмыть участок региональной трассы между поселками Ключи и Козыревск. Об этом сообщили ТАСС в администрации Усть-Камчатского муниципального района.

"В результате таяния ледника Богдановича после извержения вулкана Ключевского, течение реки Студеная изменилось, и она негативно воздействует на участок региональной трассы между поселками Козыревск и Ключи", - сказали в администрации района.

На месте природного ЧП работают гидрологи, которые оценивают обстановку как негативную: есть опасения, что река будет топить этот участок трассы. Власти муниципального района планируют оперативно установить сооружение для защиты дороги.

Вулкан Ключевская сопка извергался с июня по ноябрь 2023 года. С исполина на региональную трассу сошли сели, что привело к частичному разрушению дорожного полотна.