На Камчатке из-за непогоды ограничили движение по трассе до национального поселка

Дорогу закрыли для всех видов транспорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Движение по трассе до национального поселка Палана на Камчатке ограничено по метеоусловиям. Там наблюдаются осадки и ветер, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Вечером 12 ноября ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги между селом Воямполка и городским округом "поселок Палана" Тигильского муниципального района. Дорогу закрыли на участке с 322-го по 435-й км. Движение закрыто в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по данному маршруту", - говорится в сообщении.

Поселок Палана расположен в 650 км от Петропавловска-Камчатского. В нем живут около 3 000 человек, большинство из них относятся к коренным малочисленным народам Дальнего Востока.