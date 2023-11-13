12 ноября, 23:43

Кушанашвили после сообщения о его госпитализации опубликовал видеообращение

Телеведущий сообщил, что он полон сил

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский журналист Отар Кушанашвили вышел на связь после сообщения о госпитализации, обращение телеведущего появилось в его Telegram-канале.

"Гадкий жанр - говорить то, чего нет в природе. Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, в данную секунду сижу в машине у своих друзей <...>. Я похож на хворого человека? <...> Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить", - сказал Кушанашвили в видеоролике.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кушанашвили экстренно госпитализировали с инфарктом: ведущий почувствовал себя плохо в одном из московских ресторанов. Позднее в Telegram-канале журналиста написали, что состояние Кушанашвили стабилизировалось.

Отар Кушанашвили - российский журналист. Ведущий программы "Акулы пера", которая выходила на канале ТВ-6 в 1995-1998 годах. Сейчас ведет свою программу на YouTube. 

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