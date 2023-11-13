В Приморье ожидается потепление с 14 ноября

По прогнозам синоптиков, 15 ноября температура воздуха может превысить норму

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Аномалия положительных температур, которая наблюдалась в Приморье на протяжении последних двух недель, закончилась. Во вторник ожидается, что температура снова начнет подниматься, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Положительная аномалия закончилась. На выходных температура воздуха уже была ниже нормы в среднем на 5-8 градусов. Сегодня аномалия начнет уменьшаться, а с завтрашнего дня ожидается новое потепление", - сообщили в пресс-службе.

В Приморском гидрометцентре добавили, что к среде температура воздуха может снова немного превысить норму. В понедельник утром во Владивостоке температура воздуха составляет минус 2 градуса. Днем ожидается до плюс 4.

Начиная с конца октября температура воздуха в некоторых районах Приморского края превышала средние значения сезона на 7-11 градусов. Днем температура воздуха поднималась до 8-13 градусов тепла.