Первая группа эвакуированных из Газы россиян отправится утром 13 ноября в Москву

Советник главы МЧС России Даниил Мартынов уточнил, что граждане РФ добрались в оперштаб в Каире в целости и сохранности

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Первая группа из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян отправится утром 13 ноября в Москву. Об этом сообщил руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов по прибытии в оперативный штаб в Каире.

"Завтра в 10:00 мы выезжаем в аэропорт Каира, где нас ждет самолет в Москву", - сказал он. По его словам, "в целости и сохранности все 70, первые 70 человек добрались" в оперативный штаб.

Мартынов добавил, что оперативная группа МЧС РФ будет в Египте, пока из Газы не будут эвакуированы все изъявившие желание выехать россияне.

Он добавил, что члены оперативной группы МЧС России вновь отправятся на КПП "Рафах" 13 ноября для эвакуации следующей группы россиян.