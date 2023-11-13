На Камчатке откроют три пункта полиции

Их построили с помощью модульных конструкций

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Три пункта полиции, построенные с помощью модульных конструкций, откроют на Камчатке впервые за многие годы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы договорились, что впервые за многие годы будет создано несколько новых пунктов полиции в модульном исполнении. Мы прорабатывали источники финансирования и договаривались, что органы местного самоуправления обеспечат благоустройство. Прошу неукоснительно выполнить обязательства, поскольку краевая составляющая уже выполнена - пункты полиции готовы и сейчас необходимо довести до должного вида территорию и прилегающее пространство", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, произнесенные им в ходе оперативного совещания.

Такие модульные пункты уже работают в Петропавловске-Камчатском и Елизове. В завершающей стадии находятся работы по возведению пункта полиции в поселке Коряки.