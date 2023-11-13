13 ноября, 01:13

На Камчатке откроют три пункта полиции

Их построили с помощью модульных конструкций

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Три пункта полиции, построенные с помощью модульных конструкций, откроют на Камчатке впервые за многие годы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы договорились, что впервые за многие годы будет создано несколько новых пунктов полиции в модульном исполнении. Мы прорабатывали источники финансирования и договаривались, что органы местного самоуправления обеспечат благоустройство. Прошу неукоснительно выполнить обязательства, поскольку краевая составляющая уже выполнена - пункты полиции готовы и сейчас необходимо довести до должного вида территорию и прилегающее пространство", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, произнесенные им в ходе оперативного совещания.

Такие модульные пункты уже работают в Петропавловске-Камчатском и Елизове. В завершающей стадии находятся работы по возведению пункта полиции в поселке Коряки. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация