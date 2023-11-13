13 ноября, 01:29

РКН хочет привлечь Моргенштерна к ответственности за пост о "хороших новостях"

Алишер Моргенштерн. Артем Геодакян/ ТАСС
Алишер Моргенштерн
© Артем Геодакян/ ТАСС

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что защита рэпера обратилась к ведомству с просьбой "больше не наказывать Моргенштерна"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор в ходе проверки публикаций Telegram-канала рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) усмотрел признаки административного правонарушения, относящегося к правилам деятельности иностранного агента. Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Жорин, защита рэпера обратилась к ведомству с просьбой "больше не наказывать Моргенштерна".

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"Мы ознакомились с материалами проверки, попросили срок на изучение и подготовку позиции. Нам этот срок дали. При этом защита отмечает отличное чувство юмора сотрудников Роскомнадзора, потому что Алишера они привлекают к ответственности за публикацию "Ребята, у меня очень хорошие новости", - рассказал ТАСС представитель музыканта. Адвокат при этом уточнил агентству, что Роскомнадзор привлекает к ответственности Моргенштерна за отсутствие плашки иностранного агента в Telegram-канале музыканта в публикации от 1 июля.

Ранее сообщалось, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу снова выявило нарушение закона в деятельности Telegram-канала музыканта. В ведомстве позднее уточнили, что 23 ноября будет составлен административный протокол о совершении Моргенштерном правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом, касаются деятельности иностранного агента). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц. Правонарушение сотрудники Роскомнадзора выявили еще в середине октября этого года. Теперь в отношении Моргенштерна будет составлен уже третий протокол по этой статье КоАП РФ (ч. 4 ст. 19.34).

Решение по первому протоколу Савеловского районного суда Москвы от 21 июня 2023 года о штрафе в отношении Моргенштерна в размере 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента не вступило в силу, поскольку было обжаловано. Рассмотрение протокола об административном правонарушении, составленного Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), назначено в Савеловском суде на 16 ноября.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обоснование включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Рэпер находится за пределами РФ. 

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Россия
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