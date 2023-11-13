Число китайских школьников, изучающих русский по программе ДВФУ, выросло на 3 тыс. за год

Как сообщил проректор университета по международным отношениям Евгений Власов, центры обучения находятся в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Количество китайских школьников, которые изучают русский язык в 15 образовательных центрах Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) на территории Китая, за год увеличилось с 7 до 10 тыс. Об этом сообщил ТАСС проректор университета по международным отношениям Евгений Власов.

"В прошлом году обучающихся было 7 тыс., в этом году - 10 тыс., то есть в этом году на 3 тыс. китайских школьников больше обучается по образовательной программе ДВФУ. Эту работу мы вели с 2020 года, выстраивая долгосрочные связи на конкретных территориях с официальными лицами, образовательными учреждениями и проводили соответствующую маркетинговую кампанию", - подчеркнул Власов.

Он добавил, что в ДВФУ, на разных направлениях подготовки, обучается 1,5 тыс. китайских граждан, и все они поступили в вуз после обучения в центрах русского языка, которые расположены на территории Китая. "Сейчас у нас идет работа по созданию института в Чунцине, это самый крупный по численности населения город Китая - 33 млн человек там проживает. И филиал в городе Гуанчжоу мы планируем строить, уже активно ведется работа", - сказал проректор, уточнив, что в Гуанчжоу набор на обучение откроется к следующему году, а отдельный кампус планируется построить за 3-5 лет.

Власов напомнил, что китайский язык важен для торговых и экономических связей, ведь товарооборот России и Китая в этом году достигнет $200 млрд. "Безусловно, Владивосток, как центр китаеведения, как центр реализации политики "разворота на Восток" - самая важная локация, и китайский язык для всех наших компаний, для предпринимательских отношений, для всех сфер сотрудничеств будет востребован. <…> Мы, скорее всего, будем увеличивать количество обучающихся. В Дальневосточном федеральном университете востоковедение и африканистика - одни из самых востребованных направлений, что видно, в том числе по проходным баллам", - сказал проректор.

Собеседник агентства обозначил, что важной работой является предварительное погружение будущих китайских абитуриентов в российскую образовательную систему, знакомство с русской культурой. Ведется в ДВФУ и работа по обучению российских студентов китайскому языку, университет обучает более 1 тыс. человек.

Добрососедские отношения

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань напомнила, что китайско-российские отношения долгие годы основываются на дружбе и добрососедстве. "Нам нужны мощные ряды знатоков, специалистов, которые знают друг друга и могут выступать мостом между двумя странами. <…> Язык - это мост, он помогает нам углублять взаимопонимание, знания друг о друге. <…> Мы рады, что в последние годы интерес к китайскому языку и к Китаю в целом увеличивается, углубляется, мы будем всячески поощрять такую динамику", - сообщила генконсул, отметив, что и в китайских, и в российских высших учебных заведениях есть специальности, на которых вместе с языком страны-соседа преподаются торговые, правовые и экономические дисциплины, но фундаментом является именно языкознание.

Она добавила, что взаимодействие государств не заканчивается на изучении языков, понимать друг друга жителям соседних стран помогает с культурой и искусством друг друга.

"Мы проведем перекрестные китайско-российские года культуры, и наши ансамбли, труппы буду ездить друг к другу, показывать свое искусство, свою культуру. И даже без проведения таких культурных событий, мы никогда не прекращали культурные обмены. Даже во время пандемии. <…> Уже начали разрабатывать план [культурных мероприятий на следующий год]. Мы со своей стороны, как Генеральное консульство [Китая во Владивостоке] подталкиваем приграничные регионы, чтобы они принимали участие", - отметила Пяо Янфань.