На Чукотке ветераны труда смогут получить компенсацию расходов на лицензию на вылов рыбы

Такая мера поддержки ранее предоставлялась гражданам категории "Дети войны"

ТАСС, 13 ноября. Ветераны труда на Чукотке с 2024 года смогут получать компенсацию расходов за приобретение лицензии на вылов рыбы. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте социальной политики правительства Чукотского АО.

"С 2024 года ветераны труда Чукотского АО, являющиеся пенсионерами, могут получить компенсацию расходов на приобретение разовой лицензии на вылов водных биологических ресурсов. Ранее мера поддержки предоставлялась гражданам категории "Дети войны", - сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что любительский лов рыбы с наличием специальной лицензии разрешен в большинстве населенных пунктов Чукотки. При этом количество выловленной рыбы в рамках лососевой путины в промышленных масштабах на Чукотке в 2023 году является одним из самых низких за последние годы.