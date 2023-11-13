Собака-робот будет дарить сувениры на стенде Новосибирской области на выставке "Россия"

Как сообщила руководитель образовательных программ Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Татьяна Синева, посетители смогут управлять роботом, произнося команды в микрофон

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Собака-робот по имени Коди, управляемая с помощью команд на русском языке, будет танцевать и раздавать сувениры на стенде Новосибирской области на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщила ТАСС руководитель образовательных программ Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Татьяна Синева.

"Мы написали софт, который позволяет осуществлять голосовое управление роботом. Посетители смогут управлять Коди, произнося команды в микрофон. Если говорить про ВДНХ, то Коди будет танцевать, бегать, переворачиваться, делать сальто, если позволит покрытие на полу, раздавать сувениры Новосибирской области", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что особенность робота в том, что интерактивное управление собакой происходит напрямую на русском языке без переводчиков, поскольку команда тренировала ее на собственном аудиословаре. "Производитель не закладывал распознавание языков для своих робособак. Понимание голосовых команд, в том числе на русском языке разработчики добавляют самостоятельно, с использованием технологии машинного обучения. В ближайшее время собака получит доступ к управлению по средствам ChatGPT, соответственно сможет "общаться голосом", - пояснила собеседница агентства.

В пресс-службе Минэкономразвития области уточнили ТАСС, что робособака будет находиться на стенде региона с 16 по 19 ноября, когда на ВДНХ состоится День Сибири и Новосибирской области. "Сценарий для программирования робота разрабатывали студенты первого в России научно-прикладного бакалавриата - Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета", - отметили в ведомстве.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.