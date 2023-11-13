13 ноября, 02:24

Глава МЧС России сообщил, что в ведомстве служат 21 тыс. специалистов РХБЗ

В частности, они работают в спасательных воинских формированиях, территориальных органах и учреждениях министерства, отметил Александр Куренков

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 21 тыс. специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) несут службу в подразделениях МЧС России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"Сейчас около 21 тыс. специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России несут службу в спасательных воинских формированиях, территориальных органах и учреждениях ведомства", - сказал он.

Куренков отметил, что на вооружении подразделений стоит современная техника: автомобили радиационной и химической разведки, машины для транспортировки радиоактивных веществ и отходов, мобильные комплексы специальной обработки, комплексные пункты специальной и санитарной обработки.

Ежегодно 13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты. В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета была создана химическая служба Рабоче-крестьянской Красной армии, которую в 1992 году переименовали в войска радиационной, химической и биологической защиты. "На сегодняшний день она является неотъемлемой частью МЧС России", - отметили в пресс-службе министерства.

На протяжении своей истории войска РХБЗ успешно решали ответственные задачи: участвовали в сражениях на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн, в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также подразделения войск РХБЗ активно работали в период пандемии коронавируса. Они проводили специальную обработку социально значимых объектов, зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и участков дорог.

Кроме того, радиационная, химическая и биологическая защита населения является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности РФ. Чрезвычайные ситуации, связанные с РХБЗ, имеют редкую повторяемость, но при этом могут причинить большой материальный ущерб. МЧС России располагает современной базой для подготовки специалистов в этой области. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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