Участниками накопительно-ипотечной системы Минобороны стали 500 тыс. военных

Полумиллионным участником стал военнослужащий Даниил Первушин, ему вручили юбилейный сертификат

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий - участник спецоперации на Украине Даниил Первушин стал полумиллионным участником накопительно-ипотечной системы. Ему был вручен юбилейный сертификат, сообщили в Минобороны России.

"На одном из полигонов Южного военного округа военнослужащему-участнику специальной военной операции вручили юбилейный пятисоттысячный сертификат участника накопительно-ипотечной системы. Уведомление о включении в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих сержанту Даниилу Первушину вручили заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России Валерий Абраменков", - сообщили в российском военном ведомстве.

В министерстве пояснили, что также в ходе выездной работы специалисты департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом провели встречи и консультации с военнослужащими по вопросам, касающихся предоставления жилья.