В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Облачно, небольшие осадки, местами умеренные, ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 2-4 градуса тепла. В ночь на вторник она останется в тех же пределах.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов, как и в ночь на вторник.

Ветер южный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра в столице и области будет действовать до 11:00 14 ноября.